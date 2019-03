Link Live Streaming RCTI - Juventus vs Atletico Madrid Liga Champion Malam Ini, Ronaldo Siap!

Link Live Streaming RCTI - Juventus vs Atletico Madrid 16 Besar Liga Champion Malam Ini, Ronaldo Siap!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung dan live streaming RCTI malam ini Rabu (13/3/2019) dinihari menyajikan pertandingan Juventus vs Atletico Madrid dalam lanjutan leg kedua babak 16 besar Liga Champions.

Jadwal siaran langsung dan live streaming RCTI Juventus vs Atletico Madrid via live streaming RCTI dijadwalkan dimulai pukul 02.30 WIB.

Live streaming Juventus vs Atletico Madrid via live streaming RCTI bisa disaksikan pula lewat aplikasi MNC Now atau laman metube.id.

Cristiano Ronaldo mengatakan dirinya bahagia dengan menikmati momen mencetak gol di Italia dan berhasrat membantu Juventus lolos ke perempat final Liga Champions.

Baca: LIVE RCTI! Live Streaming Shan United vs Persija Jakarta di Piala AFC 2019, Ini Link RCTI Metube.id

Baca: Sikap Tak Terduga Penerima Hadiah Sepatu Baim Wong, Suami Paula Varhoeven Pilih Ganti dengan Uang

Baca: Dikabarkan Hamil, Maia Estianty Blak-blakan Perubahan Bentuk Tubuhnya, Istri Irwan Mussry Ungkap Ini

Baca: Uya Kuya Sebut Billy Syahputra Sering Murung, Ini Reaksi Billy Soal Foto Dihapus Hilda Vitria

Menjelang pertandingan melawan Atletico Madrid, Cristiano Ronaldo meyakini dirinya dapat membantu Juventus membalikkan defisit dua gol di Turin.

Bagi Ronaldo, dirinya tidak punya rahasia melainkan hanya dedikasi dan hasrat untuk terus bermain sepak bola.

"Saya menikmati diri saya di Portugal, Inggris, Spanyol, dan sekarang saatnya saya melakukannya di Italia," kata Ronaldo kepada Juventus TV yang dilansir Bpost Online dari BolaSport.com.

"Bagi saya, mencetak gol dan membantu tim untuk menang adalah kesukaan saya," ujar Ronaldo menambahkan.

Ronaldo optimistis bisa mencapai perempat final dengan klub barunya berkaca dari hasil final Liga Champions 2016.

"Semua orang tahu bahwa mereka adalah tim yang kuat, mereka bertahan dengan sangat baik, mereka tidak mengambil banyak risiko dan mereka bermain melawan serangan," ujar Ronaldo.