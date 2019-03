Mercure Banjarmasin Sajikan Afternoon Tea, Simak Apa Saja Menunya?

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Seiring berkembangnya bisnis perhotelan yang tidak hanya menyediakan jasa akomodasi, Mercure Banjarmasin yang merupakan salah satu hotel bintang 4 dengan manajemen Accor International juga menawarkan beragam fasilitas pendukung. Salah satunya adalah Pure Pleasure Lounge yang berada di lobi area.

Fidi Hartono selaku Food & Beverage Director, menyatakan, tempat ini sangat mudah ditemukan karena begitu tamu memasuki lobi hotel langsung terlihat.

"Tidak hanya menawarkan suasana santai, lounge kami juga menyediakan berbagai pilihan makanan dan minuman yang relatif terjangkau salah satunya adalah Re–Charge Noon” ujarnya.

Re-charge noon atau biasanya yang disebut afternoon tea ini menyajikan berbagai macam makanan ringan mulai dari yang tradisional sampai menu ala western begitu juga dengan minumnya.

Promo ini ditawarkan dengan harga Rp99.999 nett per orang mulai dari hari Senin sampai Sabtu, dibuka jam 3–7 malam, lebih serunya tamu dipersilakan menikmati sepuasnya atau all you can eat.

Lebih jauh Fidi menambahkan, setiap harinya menu yang disajikan berbeda–beda jenisnya, tak lebih ada 7 macam snack dan 5 macam minuman, salah satunya Mini Lumpia, Apple Puff & Bruchetta sedangkan minumannya ada teh, kopi, bandrek & healthy juice.

"Selain itu pure lounge ini biasa juga digunakan untuk tamu bertemu dengan rekan bisnisnya seperti rapat kecil atau sekedar kumpul sesama teman sambil menikmati suasana sore sambil bersantap," jelasnya.

Di luar dari promo itu, outlet ini juga menyediakan berbagai macam pilihan roti, pastry dan kue ulang tahun atau perayaan lainnya. Khusus pembelian produk kue dan pastry setelah jam 19.00 wita, tamu akan mendapatkan diskon 50 persen. Namun diskon ini tidak berlaku untuk kue ulang tahun.

Bagi para ibu-ibu yang punya komunitas, lounge ini bisa menjadi pilihan untuk tempat kumpul–kumpul sambil arisan. Untuk informasi dan pemesanan bisa langsung menghubungi pihak Mercure di 0511-4228888 atau 0511-3268888.

(banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)