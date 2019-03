Bulog Divre Kalsel Targetkan Stok Daging Ayam Beku Sudah Tersedia Sebelum Ramadan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Daging beku di Kalimantan Selatan (Kalsel) terus digencarkan oleh Bulog Divre Kalsel sebagai alternatif komoditas pangan bagi masyarakat.

Saat ini, diungkapkan Kepala Bulog Divre Kalsel, Akhmad Kholisun, tersedia daging kerbau beku sebanyak tujuh ton, dan akan menerima tambahan sebanyak delapan ton dalam waktu dekat.

Diakuinya serapan daging di awal 2019 ini cukup tinggi, sehingga pihaknya tidak dapat memprediksi pasokan daging yang ada di Kalsel dapat memenuhi satu bulan atau lebih.

"Selain kerbau, daging sapi beku juga kami sediakan namun masih kosong pasokannya. Untuk daging ayam beku masih belum tersedia, namun kami targetkan bisa komoditas daging ayam beku sudah siap sebelum bulan puasa," jelasnya kepada Banjarmasinpost.co.id, Rabu (13/3/2019).

Bulog bekerjasama dengan Bank Indonesia bersama Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin untuk penyediaan ayam beku itu. Rencananya, BI Perwakilan Kalsel melakukan pengadaan cold storage dalam waktu dekat. Setelah adanya cold storage tersebut, Kholisun mengaku siap mengadakan pasokan daging ayam beku.

Harga daging beku yang dijual Bulog seharga Rp 80.000 per kilogram, dari segi kebersihan daging beku ini teruji higienis serta terjami kehalalannya.

Selain itu, Bulog juga menyediakan gula pasir seharga Rp 12.500 per kilogram, tepung terigu Rp 8.000 per kilogram, minyak goreng Rp 12.500 per liter.

Produk unggupan Bulog yakni beras juga memiliki stok yang tersedia cukup banyak, ada beras premium Rp 66.500 per 5 kilogram, beras medium Rp 49.750 per 5 kilogram, dan beras sachet Rp 2.500 per 200 gram.

"Harga yang kami berikan tersebut bertujuan untuk stabilisasi harga di pasaran. Untuk beras lokal saat ini belum terserap dengan baik karena serapan masyarakat yang cukup besar langsung membeli ke produsen atau petaninya. Diperkirakan pada awal April nanti akan terlaksana panen raya, sehingga kami dapat menyerap beras lebih banyak," pungkas Kholisun.

(banjarmasinpost.co.id/Mariana)