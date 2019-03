Fantastis! Hat-Trick Ke-8 Cristiano Ronaldo di Liga Champions Ternyata Samai Lionel Messi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Cristiano Ronaldo tampil luar biasa saat memimpin Juventus melakukan comeback hebat di leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Allianz Stadium Turin, Rabu (12/3/2019) malam waktu setempat atau Kamis dini hari WIB.

Kalah 0-2 di leg pertama, Juventus butuh kemenangan minimal 3-0 untuk lolos ke babak perempat final.

Persis seperti itulah skor yang terjadi di Allianz Stadium Turin dengan Cristiano Ronaldo memborong semua gol Juventus!

Cristiano Ronaldo mencetak gol-golnya pada menit ke-27, 48, dan 86.

Torehan ini merupakan hat-trick alias trigol ke-8 CR7 di Liga Champions.

Dia pun menyamai rekor Lionel Messi sebagai pembuat hat-trick paling banyak di kompetisi antarklub Eropa paling elite tersebut.

Daftar hat-trick Cristiano Ronaldo di Liga Champions:

3 Oktober 2012, Ajax vs Real Madrid 1-4

17 September 2013, Galatasaray vs Real Madrid 1-6

15 September 2015, Real Madrid vs Shakhtar Donetsk 4-0

8 Desember 2015, Real Madrid vs Malmoe 8-0

12 April 2016, Real Madrid vs Wolfsburg 3-0

18 April 2017, Real Madrid vs Bayern Muenchen 4-2

2 Mei 2017, Real Madrid vs Atletico Madrid 3-0

12 Maret 2019, Juventus vs Atletico Madrid 3-0

Untuk ukuran brace alias torehan dua gol dalam sebuah pertandingan, Cristiano Ronaldo bahkan sudah semakin jauh melewati Lionel Messi.

Megabintang asal Portugal ini sudah bikin 28 brace, sementara Messi baru 22 kali.

