Kasus Oknum Polisi Penculik Siswi SMP Dilimpahkan ke Kejari Banjarbaru, Jaksa Akan Pasang Pasal Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Kasus penculikan siswi SMPN5 Banjarbaru oleh oknum polisi memasuki tahap dua. Dimana penyidik kepolisian melakukan penyerahan tanggung jawab tersangka dan Barang bukti kasus tindak pidana penculikan tersebut ke jaksa Penutut Umum (JPU) di kejaksaan Negeri Banjarbaru.



Ternyata tidak hanya diperoses kasus penculikan terhadap anak saja, akan tetapi oknum tersebut juga dikenakan pasal pencabulan yang dilakukan oleh tersangka Andre Gunawan (AG).



"Ya benar, hari ini tahap dua untuk kasus penculikan siswi. Berkas sudah lengkap kita laksanakan tahap dua. Setelah mempertimbangkan keamanan maka kita lakukan penahanan," tandas jaksa Penutut Umum Budi Mukhlis, Rabu (13/3/2019).



Kini statusnya pun sudah sudah menjadi terdakwa, dimana ditengara pihak JPU akan mengenakan pasal berlapis dan komulatif yakni .

Baca: Doa Luna Maya di Hari Pernikahan Syahrini dan Reino Barack Terungkap, Diucapkan Saat Umrah

Baca: Link Live Streaming RCTI, Bayern Munchen vs Liverpool Leg Kedua 16 Besar Liga Champion Malam Ini

Baca: Hasil Akhir Barito Putera vs Persela Lamongan, Skor 1-1, Persela Juara Grup E Piala Presiden 2019

"Kita pasang secara pasal berlapis komulatif. Satu penculikan dan sekaligus pencabulan. Pasalpasal 83 jo pasal 76 f, UU no 17 tahun 2016 tentang penetapan Penetapan Peraturan pemerintah pengganti UU no 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 82 ayat 1 UU no 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU no 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Ancaman minimal tiga tahun sampai 15 tahun maksimal," kata Budi Mukhlis.

Diterangkan Budi Muhklis, bahwa terdakwa sudah ditahan di rutan Banjarbaru selama 20 hari terhitung mulai tanggal 13 Maret sampai 1 April 2019.



Disebutkan Budi Mukhlis, jika kemudian setelah dipelajari berkasnya dan sudah siap disidangkan maka tidak lama kemudian akan disidangkan. "Ada waktu menyempurnakan surat dakwan. Namun secepatnya kalau sudah siap kita sidangkan," kata Budi Mukhlis.



Diketahui dalam pelimpahan tahap kedua, AG tampak menggunakan kaus hitam dengan kopian haji warna hitam keluar dari mobil tahanan kejaksaan. Tampak menunduk psrah ketika diperiksa dan dilakukan pemberkasan di kejaksaan.

Kasus Oknum polisi ini menjadi perhatian sebab tega menculik siswi SMOP dan bahkan belakangan ditengara juga ada unsur pencabulannya. Jadi makin runyam, karena oknum polisi tersebut sempat kabur dari ruang pemeriksaan saat petugas melakukan pemeriksaan.

Baca: Reaksi Billy Syahputra Saat Hilda Vitria Disebut Dekat Dengan Eks Rekan Roy Kiyoshi, Robby Purba

Bahkan untuk menangkap oknum polisi nakal ini petugas Polres harus berburu dia ke semak semak belukar. namun akhirnya AG, ditangkap diJalan Karang Rejo, (Depan Pasar Tungging Karangrejo) atau tak jauh dari belakang Brimobda Polda Kalsel, Minggu (13/01/2019) sekitar pukul 03.00 wita.

Diketahui, siswi SMP tersebut adalah AN. Dia menjadi korban penculikan oleh orang yang belakangan diketahui oknumk polisi. Oknum tersebut menggunakan sebuah mobil pada Rabu (9/1) sore tepat di depan sekolahnya di Jalan Ambulung, Kelurahan Guntung Maggis, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.



AN ditengara pulang lebih awal dari biasanya yang pulang sekitar 16.00 Wita. Biasanya yang jemput ibunya. Belum lagi nunggu ibunya datang, muncul mobil yang disupiri oleh seseorang (diduga pelaku).



Pria di mobil itu merayu AN untuk memberikan tumpangan untuk diantar pulang ke rumah.

Pria itu memaksa AN untuk masuk mobil. Pas didalam mobil dipegani tangannya dan diikat lakban, sementara mukanya ditutupi kaos. Hanya ada satu pria di dalam mobil itu bersama AN.

Pria itu kemudian membawa AN jalan ke Jalan Aneka Tambang. Dia kemudian dirurunkan di dekat Sekolah SMA 3 Banjarbaru. AN kemudian minta banguan ke rumah warga sambil minta tolong. Tapi pemilik rumah kosong. Lalu suara dia didengar oleh tetangga dan kemudian ditegur warga dan diselamatkan warga.



AN kemudian meminjam HP warga disekitar Jalan Aneka Tambang menghubungi ayahnya untuk dijemput. Ayahnya yang sudah panik dan melapor lisan ke Kepolisian. Mendengar info keberadaan anaknya via telpon dia langsung bergerak titik lokasi ke rumah warga yang menemukan anaknya tersebut. Hingga kemudian bertemu AN dan ayah korban.



Alasan pelaku akhir akhir ini diketahui karena pelaku terlilit hutang sehingga dia nekat menculik siswi tersebut dan meminta tebusan uang ke keluarga korban.

(banjarmasinpost.co.id/ nurholis huda)