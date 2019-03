Balasan Raisa dan Hamish Daud Pada Luna Maya Usai Hadiahi Zalina, Beda Untuk Suami Maia Estianty

BANJARMASINPOST.CO.ID - Raisa dan Hamish Daud memberikan balasan pada Luna Maya atas hadiah yang ia berikan untuk putri pasangan ersebut, Zalina.

Kelahiran putri pertama pasangan Raisa dan Hamish Daud pada Selasa (12/02/2019) silam masih menyisakan cerita hingga sekarang. Yang terbaru adalah dari aktris Luna Maya.

Kelahiran putri pertama Raisa dan Hamish Daud mendapatkan sambutan banyak orang dari berbagai kalangan. Mulai dari pengguna internet biasa hingga publik figur tanah air termasuk suami Maia Estianty, Irwan Mussry.

Hamish Daud sejak kelahiran putri pertamanya beberapa kali nampak membagikan hadiah-hadiah yang diterimanya di akun Instagramnya.

Hadiah tersebut berupa barang-barang bayi hingga bunga dikirimkan untuk Raisa dan Hamish yang kini sudah menjadi orangtua.

Rupanya Luna Maya mengirimkan hadiah untuk bayi perempuan Raisa dan Hamis Daud, Zalina Raine Wyllie.

Atas pemberian Luna Maya itu, Raisa dan Hamish Daud pun membalasnya dengan sebuah kartu ucapan.

Kartu ucapan dari pasangan tersebut diunggah Luna Maya di Instagram Story-nya, Kamis (14/03/2019).

Dari kartu ucapan tersebut tertulis dalam Bahasa Inggris.

Ternyata hadiah Luna Maya untuk baby Zalina adalah sepatu.

Raisa dan Hamish Daud bersama bayinya (Instagram @babyraisahamish1)

"Dearest Luna....

Zalina loves your shoes!

Thank you so much"