Mercure Banjarmasin Tawarkan Promo Paket Arisan Sosialita, Novotel Ada Paket Perkawinan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Memasuki bulan ke-3 di tahun 2019 ini, Mercure Banjarmasin terus konsisten untuk memberikan pilihan produk dan pelayanan kepada semua tamu.

Melalui promosi bulanan yang telah dipersiapkan dengan baik, kali ini manajemen hotel kembali mengajak para tamunya untuk menikmati beberapa penawaran khususnya di Food & Beverage Promo.

Fidi Hartono selaku Food & Beverage Director menjelaskan, sebagai salah satu jaringan Accorhotels di Kalimantan Selatan, pihaknya dan juga Novotel Banjarbaru ingin memperkenalkan program-program yang menarik secara lebih dekat kepada masyarakat luas baik dalam secara lokal dan nasional.

"Tim sudah mengemas secara apik, dimulai Sante Coffee & Grill ada paket Arisan Sosialita, paket ini cocok bagi para ibu-ibu yang punya komunitas yang ingin berkumpul dengan sahabat dan rekanannya. Ditawarkan seharga Rp 199.999 nett per orang," jelasnya.

Baca: Bocoran Makanan Vanessa Angel yang Terjerat Kasus Prostitusi Artis, Bibi Ardiansyah: Mau Mati Saja!

Baca: Penampakan Aneh Saat Syahrini dan Reino Barack Makan Malam Mewah Terekam Aisyahrani

Sementara untuk promo paket makan dan minuman, Mercure menyediakan Prawn Chilli Sauce & Chicken Roganjosh dengan harga 69.999nett dan Herbal Citrus Rosemary Tea & Avogatto Premier dengan harga Rp48.999net.

Sedangkan dari Novotel Banjarbaru sendiri telah menyiapkan paket perkawinan mulai dari Rp120.000 nett per orang.

Pure Pleasure Lobby Lounge yang terletak di Lobi Mercure juga tidak ketinggalan menawarkan paketnya, ada Re-charge noon atau biasanya yang disebut afternoon tea ini disiapkan setiap sore pukul 15.00-19.00 Wita mulai Senin sampai Sabtu.

Paket seharga Rp99.999 nett ini meliputi sajian 5 jenis minuman hari bersama 7 jenis makanan ringan kreasi dari Chef Pastry hotel tersebut dengan konsep makan sepuasnya atau all you can eat.

Tak kalah menarik adalah Hot Stone Steak Tenderloin yang dimasak di atas batu vulkanik sebagai media memasaknya dan tamu bisa menyesuaikan sendiri tingkat kematanganya dengan harga Rp379.000 nett.

Kemudian ada juga promo kue bulanan Classic Tiramizu yang ditawarkan dengan harga Rp299.999 nett.

Sante & Pure Pleasure ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk tempat kumpul-kumpul bersama keluarga, pasangan dan rekan bisnis.

Informasi dan pemesanan bisa langsung menghubungi pihak Mercure di 0511-4228888 atau 0511-3268888.

(banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)