Pembelaan Wijaya Saputra Soal Kedekatannya dengan Mantan Istri Gading Marten, Gisella Anastasia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pebasket Wijaya Saputra memberikan pembelaan tentang kedekatannya dengan mantan istri Gading Marten, Gisella Anastasia.

Wijaya Saputra yang lama tak tersorot karena putus dari Agnez Mo sekarang muncul lagi ke publik. Kali ini ia dikabarkan dekat dengan Gisella Anastasia.

Beberapa kali terciduk tengah jalan bareng dengan Gisella Anastasia, Wijaya Saputra akhirnya mengakui bahwa mereka memang sedang dekat.

Melansir tayangan Grid ID, Kamis (14/03/2019) ternyata pertemuan pertama pria yang akrab disapa Wijin dengan Gisel adalah lewat teman mereka.

"Pertama dikenalin teman, waktu itu di Cafe. Tapi cuma say hai, say bye. Setelah itu enggak kepikiran. Waktu itu Gisel belum cerai. Tapi juga cuma say hai dan say bye aja," jelas Wijin dalam program acara Pagi Pagi Pasti Happy, Rabu (13/3/2019).

Wijaya Saputra menegaskan, pertemuannya kembali dengan Gisel terjadi pada akhir Januari 2019, saat dirinya kembali ke Indonesia.

"Jadi pas Januari akhir balik ke Indonesia diajak nongkrong sama teman. Tapi dia enggak kasih tau kalau ajak Gisel juga. Habis itu yaudah, say hai lagi" jelasnya.

Wijin sendiri sudah tidak malu-malu lagi akui kedektannya dengan mantan istri Gading Marten itu.

"Kedekatannya? Ya deket. Ya jaman sekarang kan enggak tembak-tembakan gitu kan. Tapi ya dekat," aku Wijaya Saputra .

Wijaya Saputra tidak menghiraukan dengan anggapan-anggapan negatif masyarakat.