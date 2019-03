RS Ratu Zalecha Berusaha Tingkatkan Fasilitas Bagi Pasien Hemodialisa, Gelar Cerdas Cermat

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA — Akhmadillah dan Wartini Febrian berhasil menjadi juara pertama pada lomba cerdas-cermat bagi pasien dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Ginjal Sedunia di RS Ratu Zalecha Martapura, Kamis (14/3).

Juara kedua diraih Gusti M Qamarullah yang berpasangan dentan Rantina, sedangkan juara ketiga yakni Rusiadi yang berpasangan dengan Risnawati.

Hari Ginjal Sedunia yang diperingati setiap Kamis kedua Maret atau pada tahun ini berlangsung pada 14 Maret 2019, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Zalecha Martapura, menggelar cerdas cermat antar pasien.

Mengusung tema Kidney Health For Everyone And Every Whare atau Kesehatan Ginjal Untuk Siapa Saja dan di mana Saja, lomba cerdas cermat antar pasien diselenggarakan di depan ruang Hemodialisa RSUD Ratu Zalecha, Kamis (14/3/2019).

Babak penyisihannya diselenggarakan sejak dua hari lalu, berlangsung cukup meriah. Peserta merupakan pasien dan keluarganya.

Penanggungjawab ruangan Hemodialisa RS Ratu Zalecha Martapur, dr Gabriel mengajak kepada yang hadir untuk selalu menjaga kesehatan ginjal. Pasalnya, ginjal merupakan salah satu organ tubuh yang sangat penting.

Kabid Pelayanan Medik dr Widya W Utami yang mewakili Direktur RSUD Ratu Zalecha menyampaikan harapan besar kepada semua petugas kesehatan di RSUD Ratu Zalecha, agar lebih meningkatkan pelayanan terhadap pasien.

“Manajemen Rumah Sakit Ratu Zalecha juga akan berusaha meningkatkan fasilitas pada unit Hemodialisa, khususnya dan fasilitas-fasilitas penunjang lain pada setiap bagian pelayanan di Rumah Sakit Ratu Zalecha ini,” katanya.

Peringatan Hari Ginjal Sedunia merupakan kampanye untuk menjaga kesehatan ginjal. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas 2018, prevalensi penyakit ginjal kronis atau PGK di Indonesia sebesar 3,8 persen atau naik sebesar 1,8 persen dibandingkan dengan 2013.

