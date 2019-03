Luna Maya Tersenyum karena Ariel NOAH, Hotman Paris Sampai Tawarkan Sapu Tangan ke Eks Reino Barack

BANJARMASINPOST.CO.ID - Luna Maya tersenyum karena Ariel Noah, hingga Hotman Paris tawarkan sapu tangan untuk mantan kekasih Reino Barack yang sudah menikahi Syahrini itu.

Status jomblo yang disandang Luna Maya saat ini rupanya membuat perempuan itu mendapatkan godaan dengan sejumlah pria, salah satunya adalah Ariel Noah.

Nama Ariel Noah dan Luna Maya memang masih lekat diingatan publik lantaran hubungan keduanya yang berliku beberapa tahun lalu.

Meski sudah begitu lama mengakhiri hubungan mereka, teman-teman Luna Maya pun masih senang bercanda dengan mengait-ngaitkan Ariel Noah dengannya.

Misalnya saja dalam acara Suka-Suka Sore-Sore yang tayang Selasa lalu.

Melansir laman Surya.co.id, Kamis (14/03/2019) artis Luna Maya langsung tersenyum saat ada seseorang yang menyanyikan lagu Separuh Aku milik band Noah, dalam program Suka-suka Sore, Selasa (12/3/2019) kemarin.

Program yang ia pandu bersama dua orang sahabatnya yakni, Melaney Ricardo dan Ayu Dewi itu, kebetulan juga kedatangan bintang tamu Hotman Paris dan penyanyi jebolan ajang pencarian bakat, Ruri I Can See Your Voice.

Usai mewawancarai Hotman Paris, program Suka-suka Sore masuk dalam segmen lain, di mana Ruri kedapatan membawakan sebuah lagu.

Kebetulan, lagu yang dipilih Ruri waktu itu ialah Separuh Aku milik Noah Band.

Tahu jika lagu yang dibawakan Ruri adalah milik sang mantan, Luna Maya tampak melipir ke sisi panggung sambil mengamati performa Ruri.

Tak hanya itu, mantan kekasih Reino Barack ini juga tampak tersenyum sesekali melihat penampilan Ruri membawakan lagu tersebut.