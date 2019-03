Jawaban Wijaya Saputra Saat Feni Rose Bandingkan Agnez Mo dan Gisella Anastasia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Mantan penyanyi Agnez Mo, Wijaya Saputra telah mengakui kabar kedekatannya dengan mantan istri Gading Marten, Gisella Anastasia.

Pertemuan Wijaya Saputra dan Gisella Anastasia bermula ketika dia pulang ke Indonesia di bulan September 2018.

Tanpa sengaja berkenalan dengan Gisella Anastasia saat Wijaya Saputra dan teman-temannya berkumpul di sebuah kafe.

“Jadi waktu itu kan September aku lagi sama temen2 di kafe. Ya itu. Tapi say hi say bye doang,” cerita Wijaya Saputra dikutip Grid.ID dari tayangan Rumpi No Secret episode Kamis (14/3/2019).

Bukan hanya sekali, Gisella Anastasia sudah beberapakali bertemu secara kebetulan dengan pebasket yang disapa Wijin itu.

Hubungan mereka yang awalnya hanya sekedar saling kenal itupun akhirnya berlanjut dan semakin akrab.

Wijin pun tak menampik bahwa sosok Gisella Anastasia adalah wanita yang baik.

"Dia baik, supple terus ya hatinya baik lah menurut saya, kan. Maksudnya kalau kenal seseorang tuh bisa langsung tahu vibes-nya kayak gimana gitu," ujar Wijaya Saputra saat ditemui Grid.ID usai syuting di Tendean, Jakarta Selatan, Kamis (14/3/2019).

Meskipun sudah mengakui kedekatannya dengan Gisella Anastasia, nyatanya Wijaya Saputra kehabisan kata-kata ketika melihat foto Gisel disandingkan dengan foto mantan kekasihnya, Agnez Mo dalam acara Rumpi.

Wijin dan Gisel ()

Presenter Rumpi, Fenni Rose pun meminta Wijin untuk menemukan perbedaan dari sosok wanita yang sama-sama pernah dekat dengannya itu.