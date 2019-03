Beda Pengakuan Gisella Anastasia dan Wijaya Saputra, Kenal Saat Masih Bersama Gading Marten?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sosok WIjaya Saputra dan Gisella Anastasia kerap jadi sorotan usai keduanya mengakui memiliki hubungan spesial usai Gisel yang diketahui baru saja bercerai dengan Gading Marten pada Januari lalu.

Gisella Anastasia dan Wijaya Saputra pun jadi sasaran untuk mengorek hubungan spesial keduanya. Wijin, panggilan akrab Wijaya Saputra bahkan hadir sebagai bintang tamu di berbagai acara talkshow.

Namun dari pernyataan mantan istri Gading Marten, Gisella Anastasia dan Wijaya Saputra, ada perbedaan. Yakni terkait dengan awal pertemuan keduanya.

Mantan penyanyi Agnez Mo, Wijaya Saputra telah mengakui kabar kedekatannya dengan mantan istri Gading Marten, Gisella Anastasia.

Pertemuan Wijaya Saputra dan Gisella Anastasia bermula ketika dia pulang ke Indonesia di bulan September 2018.

Tanpa sengaja berkenalan dengan Gisella Anastasia saat Wijaya Saputra dan teman-temannya berkumpul di sebuah kafe.

“Jadi waktu itu kan September aku lagi sama temen2 di kafe. Ya itu. Tapi say hi say bye doang,” cerita Wijaya Saputra dikutip Grid.ID dari tayangan Rumpi No Secret episode Kamis (14/3/2019).

Bukan hanya sekali, Gisella Anastasia sudah beberapakali bertemu secara kebetulan dengan pebasket yang disapa Wijin itu.

Hubungan mereka yang awalnya hanya sekedar saling kenal itupun akhirnya berlanjut dan semakin akrab.

Gisel dan WIjin ()

Wijin pun tak menampik bahwa sosok Gisella Anastasia adalah wanita yang baik.