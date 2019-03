Bukan Liburan Ibu Ayu Ting Ting, Umi Kalsum ke Amerika karena Perannya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bertolak ke Amerika, Ibu Ayu Ting Ting, Umi Kalsum sempat menghebohkan media sosial.

Bukan untuk liburan, rupanya ibunda Ayu Ting Ting, Umi Kalsum terbang ke Amerika Serikat atas prestasinya.

Umi Kalsum berperan sebagai seorang wanita pengusaha, ibunda Ayu Ting Ting bertolak ke Amerika Serikat untuk menghadiri konferensi wanita di Perserikatan Bangsa Bangsa atau PBB.

Tidak banyak yang tahu, dibalik sosok lemah lembutnya sebagai ibunda dari penyanyi dangdut Ayu Ting Ting, Umi Kalsum rupanya memiliki jiwa berbisnis yang kuat.

Selama ini kita ketahui Ayu Ting Ting dan keluarga memang memiliki bisnis yang cukup besar di bidang kuliner.

Mulai dari bisnis di bidang bakery, makanan ringan hingga makanan cepat saji.

Besarnya bisnis kuliner milik keluarga Ayu Ting Ting membuat sang bunda tergabung dalam Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI.

Dilansir dari laman resmi IWAPI, organisasi wanita ini didirikan dengan salah satu misi mulia yakni memberdayakan dan memperkuat keberadaan kaum wanita di Indonesia.

Seiring dengan salah satu misinya, belum lama ini IWAPI diundang oleh Majelis Umum PBB untuk menghadiri UN Women The Comission on The Status of Women Conference atau Konferensi Wanita di Markas PBB, New York, Amerika Serikat.

Melansir situs resmi UN Women, The Comission on The Status of Women Conference sendiri adalah Konferensi Wanita yang diadakan secara rutin per tahunnya dengan fokus tujuan pada pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.