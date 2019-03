Fdj Vie Hadir di Sabumi Jorong Tanahlaut, Bakal Tampilkan Aktif Peformance di Exotic Party

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Tak pernah sepi job, itulah Vie Amelia, female disc jockey (FDJ) yang kerap menghibur di berbagai event di banua.

Seperti halnya pada Jumat (22/3/2019) malam Sabtu mendatang, Vie bakal tampil di Sabumi Family Karaoke, kawasan Asam Asam, Jorong, Tanah Laut.

The Exotic Party, demikian nama acaranya. Ia akan tampil bergantian dengan Dj Yamien Uld & Riskon NRC.

"Even ini sering diadakan dan semua Dj dirolling," ujar Vie yang akan tanpil bertema eksotik dan casual.

Menurut Vie, ia senang diundang tampil di berbagai even. Sebagaimana ciri khasnya, ia aktif peformance saat mixing.

Setiap minggu ia juga mengisi even di Gudang Garam Signature Mild, produk rokok yang menggelar even Big Dayz out.

FDJ bernama asli Novie ini sudah mendapat kontrak untuk tampil di berbagai daerah di acara tersebut. Sehingga Sabtu dan Minggu malam merupakan hari sibuk baginya.

Biasanya ia tampil ke daerah Hulu Sungai hingga ke Balangan alias banua anam untuk menghibur.

Selain daerah hulu, Vie juga menghibur hingga ke kawasan pesisir yaitu Kotabaru dan Batulicin, Tanah Bumbu.

Tak hanya piawai dalam memainkan turn table, FDJ Princess Vie juga pandai bernyanyi, sebagaimana saat even outdoor macam motocross beberapa waktu lalu dan lainnya.

(banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)