Hampir Satu Jam, Petugas KPK Tak Diperkenankan Masuk ke Rumah Ketua Umum PPP

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Sebanyak empat petugas KPK mendatangi kediaman Rommy di Jalan Batu Ampar III Nomor 4, Jakarta Timur.

Keempatnya datang sekira pukul 19.00 WIB, mengendarai mobil hitam Kijang bernopol B 1141 UYM dan berhenti tepat di depan gerbang rumah Rommy.

Jaket merah dikenakan dengan kalung tanda pengenal KPK terpasang di leher keempatnya.

Namun, keempat petugas KPK tersebut tampak tidak dibukakan pintu oleh penghuni di dalam.

Keempatnya berdiri di depan gerbang, dan satu penyidik KPK laki-laki melongok ke lubang gerbang berwarna cokelat itu.

Baca: Lee Jong Hyun CNBLUE Diduga Pernah Lecehkan Hyejeong AOA Selain Video Asusila Seungri Jung Joon

Baca: Buntut Candaan Luna Maya Pada Raffi Ahmad dan Boy William Diduga Sindir Syahrini yang Dinikahi Reino

Baca: Buntut Candaan Luna Maya Pada Raffi Ahmad dan Boy William Diduga Sindir Syahrini yang Dinikahi Reino

Baca: WNI Korban Penembakan di Selandia Baru, Curahan Hati Istri Zulfirman Syah, Suami Krits & Anak

"Kami bawa surat perintah. Tolong dibuka mas, mba. Kalau lima menit tidak dibuka, kami segel rumah ini biar tidak ada yang keluar," kata penyidik KPK laki-laki itu sembari mengetuk gerbang di lokasi.

Tak lama kemudian, Ketua RT 02 Edi menghampiri keempat petugas KPK dan berusaha membantu keempatnya.

Dirinya kemudian meneriakkan penghuni rumah.

"Her, Heri, buka Her. Ini Pak RT Her," kata Edi.

Setelah hampir satu jam keempat petugas KPK tak diperkenankan masuk ke rumah Ketua Umum PPP Romahurmuziy, akhirnya gerbang depan pun dibukakan.

Proses lobi yang alot antara penghuni rumah Rommy dengan Ketua RT setempat sempat terjadi.

Hingga akhirnya, keempat petugas tersebut masuk satu per satu.

Gerbang rumah Rommy berwarna cokelat itu dibuka meski tidak sepenuhnya.



"Saya jamin enggak ada yang masuk selain kami dan Pak RT," kata petugas KPK kepada yang membukakan pintu gerbang.

Tampak dua orang laki-laki berada di balik gerbang rumah Romi, berdiri bersender pada gerbang yang tertutup di sebelahnya.

Menurut keterangan salah satu warga, salah satu dari yang membukakan pintu tersebut adalah Heri, orang yang dipanggil Ketua RT untuk membukakan pintu.

"Dia satpam rumahnya Pak Rommy," kata warga tersebut.