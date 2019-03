Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Pekan 31 di RCTI, MU vs Man City Ditunda, Ada Everton vs Chelsea

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 31 di RCTI & Bein Sports mulai berlangsung malam ini Sabtu (16/3/2019) dimana ada penundaan laga big match Manchester United vs Manchester City.

Jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 31 akan dipanaskan pertandingan Everton vs Chelsea.

Jadwal siaran langsung pekan 30 Liga Inggris akan dimulai Sabtu (16/3/2019) malam ini.

Dilansir dari laman Instagram resmi RCTI, hanya ada satu pertandingan yang akan disiarkan langsung, yakni laga Everton vs Chelsea.

Laga Everton vs Chelsea dijadwalkan disiarkan langsung Minggu (17/3/2019) malam.

Sementara pada Sabtu (16/3/2019), ada tiga pertandingan yang seluruhnya disiarkan langsung Bein Sports.

Yakni West Ham vs Huddersfield, Burnley vs Leicester, dan Bournemouth vs Newcastle United.

Satu lagi laga yang akan disiarkan langsung Bein Sport yakni Fulham vs Liverpool Minggu (17/3/2019) pukul 21.15 WIB.

* Penundaan Pertandingan

Laga sejumlah tim lainnya harus mengalami penundaan pertandingan mengingat akhir pekan ini juga digelar laga Piala FA.