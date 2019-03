BANJARMASINPOST.CO.ID - LINK Live Streaming Wolves vs Man United di Perempat Final Piala FA Malam ini, Live Beinsports 1!

Saksikan siaran langsung dan live streaming Wolverhampton vs Manchester United (Man United) di perempat final Piala FA pada Minggu (17/3/2019) dini hari.

Laga Wolves vs Manchester United (Man United) disiarkan langsung (live) beIN Sport 1. Live Streaming Wolves vs Man United juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.

Live streaming Wolves vs Manchester United (Man United) juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Wolves vs Manchester United (Man United) live Bein Sports 1 digelar di Molineux Stadium, pada laga perempat final Piala FA pukul 02.55 WIB.

Jelang lawan Wolves, Man United masih sedikit dipusingkan dengan absennya beberapa pemain di tim utama.

Anak-anak asuhan Ole Gunnar Solskjaer mestu waspada dengan kekuatan Wolves, karena anak-anak asuhan Nuno Espirito Santo dikenal sebagai penjegal tim-tim besar.

Dilansir dari Bolasport.com, Matteo Darmian, Juan Mata dan Alexis Sanchez dipastikan absen lantaran masih dibekap cedera.

Di pos penjaga gawang, David de Gea kemungkinan diistirahatkan oleh Solskjaer. Di Piala FA, Man United telah 3 kali memasang Sergio Romero sebagai palang pintu utama, sehingga untuk laga melawan Wolves, Solksjaer juga kemungkinan tak akan mengubah komposisi.

Di lini belakang, Ashley Young absen karena akumulasi kartu. Posisinya akan digantikan oleh Diogo Dalot di pos bek kanan.