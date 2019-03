Live Streaming Indosiar Piala Presiden 2019 Persipura vs Kalteng Putra, Laga Pamungkas Grup C

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming Persipura Jayapura vs Kalteng Putra dalam lanjutan Grup C Piala Presiden 2019 via live streaming Indosiar, Sabtu (16/3/2019).

Live streaming Persipura Jayapura vs Kalteng Putra via live streaming Indosiar dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 WIB.

Laga Persipura Jayapura vs Kalteng Putra bisa pula disaksikan lewat live streaming via Vidio.com.

Persipura Jayapura vs Kalteng Putra pada laga pamungkas Grup C Piala Presiden 2019 digelar di Stadion Moch Soebroto, Magelang.

Pelatih Persipura, Luciano Leandro merasa optimis timnya bisa menang atas Kalteng Putra dan membukukan poin sempurna dalam babak fase grup.

Modalnya adalah dua kemenangan pada pertandingan sebelumnya.

"Kalteng Putra tim bagus. Mereka bisa mengalahkan tim kuat seperti PSM Makassar. Para pemain saya harus tetap serius dan kerja keras di lapangan," kata Luciano dikutip Bpost Online dari laman resmi Liga Indonesia.

Persipura saat ini memimpin klasemen sementara Grup C dengan enam poin.

Sedangkan Kalteng Putra berada di peringkat ketiga dengan tiga poin, sama dengan milik PSIS Semarang di posisi kedua.

Persipura sendiri hanya membutuhkan hasil seri untuk menjadi pemuncak klasemen Grup C.