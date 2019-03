Live Streaming Indosiar PSIS Semarang vs PSM Makassar Grup C Piala Presiden 2019

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming PSIS Semarang vs PSM Makassar dalam lanjutan Grup C Piala Presiden 2019 via live streaming Indosiar, Sabtu (16/3/2019).

Live streaming PSIS Semarang vs PSM Makassar via live streaming Indosiar dijadwalkan berlangsung mulai pukul 18.30 WIB.

Laga PSIS Semarang vs PSM Makassar bisa pula disaksikan lewat live streaming via Vidio.com.

PSIS Semarang vs PSM Makassar pada laga pamungkas Grup C Piala Presiden 2019 digelar di Stadion Moch Soebroto, Magelang.

PSIS Semarang menargetkan kemenangan atas PSM Makassar pada laga terakhir Grup C Piala Presiden 2019.

Pelatih PSIS, Jafri Sastra mengatakan, meskipun peluang timnya untuk lolos ke fase selanjutnya cukup berat, ia berpesan kepada anak asuhnya bahwa kemenangan adalah harga mati.

"Untuk lawan PSM Makassar kita tetap punya target seperti di awal, bagaimana kita bisa memenangkan laga, entah peluangnya besar atau kecil," ucap Jafri Sastra.

Kendati begitu, pelatih asal Sumatra Barat itu tidak ingin menganggap remeh kekuatan PSM. Menurutnya, Juku Eja memiliki tim solid.

"Saya melihat kekuatan PSM mereka solid. Tim yang terbentuk tiga tahun lalu dan mereka cuma mengganti 1-2 pemain saja setiap tahun, tapi mereka sudah cukup menyatu," katanya lagi.

"Kemarin mereka habis membantai lawannya dengan skor 7-3. Tapi kita juga sudah menyiapkan hal-hal yang kita butuhkan untuk menang, yang jelas kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan laga," tandas Jafri.