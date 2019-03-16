World Superbike
Mantan Pembalap MotoGP, Alvaro Bautista Rebut Superpole di WorldSBK Thailand, Jonathan Rea?
Setelah menyapu bersih FP1 sampai FP3, Alvaro Bautista tampil mengesankan di kualifikasi World Superbike Thailand, sirkuit Buriram, Sabtu, 16 Maret 20
BANJARMASINPOST.CO.ID - Mantan pembalap MotoGP, Alvaro Bautista, berhasil merebut superpole World Superbike (WSBK) 2019 di Buriram Thailand, Sabtu (16/3/2019).
Dilansir dari GridOto.com, setelah menyapu bersih FP1 sampai FP3, Alvaro Bautista tampil mengesankan di kualifikasi World Superbike Thailand, sirkuit Buriram, Sabtu, 16 Maret 2019.
Alvaro Bautista meraih superpole dengan catatan waktu 1 menit 31,912 detik.
Pembalap tim Aruba.it Ducati ini unggul dari pesaing terdekatnya, Jonathan Rea, dengan 0,429 detik.
Performa Alvaro Bautista seolah tak terbendung.
Sementara itu, posisi ke-3 direbut pembalap Yamaha, Alex Lowes.
Race 1 akan dilakukan sore ini pukul 16.00 WIB.
Sementara besok hari Minggu ada Superpole Race pada pukul 13.00 WIB, lalu race 2 pada 16.00 WIB.
Berikut hasil lengkapnya :
WorldSBK.com
Hasil kualifikasi WorldSBK Thailand 2019
Artikel ini telah tayang di GridOto.com berjudul: Otorace: Alvaro Bautista Kembali Bikin Merinding, Rebut Superpole di WorldSBK Thailand