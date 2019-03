PKS Memutihkan Banjarmasin, 1.000 Bendera Bakal Dipasang Penanda Siap Ikuti Pemilu 2019

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Banjarmasin melakukan giat memutihkan Banjarmasin, Sabtu (16/3/2019) malam.

Memutihkan Banjarmasin merupakan aksi pemasangan bendera atau umbul-umbul PKS yang bakal di pasang pada lima kecamatan di Banjarmasin.

Ketua DPD PKS Kota Banjarmasin, Hendra mengatakan aksi pemutihan Banjarmasin menandakan kalau PKS siap menuju Pemilu 2019. Begitupun pada saksi saat pesta demokrasi nantinya berlangsung.

"Malam ini kami ada lebih dari 1.000 bendera yang akan dipasang sesuai aturan di kecamatan. Dalam artian kami buktikan di Banjarmasin dengan bendera PKS yang menyatakan PKS sudah siap untuk menang," ucap Hendra saat acara Apel siaga DPD PKS Kota Banjarmasin.

Kegiatan bertema "satukan kekuatan, raih kemenangan" tersebut juga dihadiri beberapa Caleg PKS di Banjarmasin. Ada pula kader PKS Kota Banjarmasin yang sudah cukup dikenal masyarakat, yakni Ibnu Sina yang sekarang menjabat sebagai Wali Kota Banjarmasin.

Baca: Kekecewaan KH Maimoen Zubair Usai Ketum PPP Romahurmuziy Kena OTT KPK di Kemenag Sidoarjo

Baca: Beda Reaksi Joko Widodo dan KH Maimoen Zubair ke Romahurmuziy, Jokowi Sedih, Mbah Moen Kecewa

Sebagai Kader PKS, Ibnu mengingatkan agar Kader PKS maupun PKS muda mulai bergandeng tangan dan turun ke lapangan. Hal itu untuk memastikan setiap rumah dan mengetuk pintunya, by name by adress mengenal PKS.

"Kita harus pastikan mengantarkan sebanyak-banyaknya orang baim untuk duduk di kursi DPRD Kalsel. Pastikan kalau orang baik ini mendapatkan dukungan dari masyarakat," ucap Ibnu kepada kader PKS dan PKS Muda yang berhadir pada apel siaga itu.

Ia mengatakan melalui apel siaga itu menampakan kalau PKS telah siap. Seluruh caleg bergerak dan hingga ranting serta anak ranting pun juga siap untuk mengikuti Pemilu 2019.

Sebutnya, PKS harus bekerja keras untuk memenangkan hati rakyat. Ditambah lagi, satu bulan menjelang Pemilu ujarnya menjadi moment tepat untuk mengkroscek kesiapansiagaan menuju penentuan nasib bangsa.

Hampir 100 orang turut serta dalam pemasangan bendera tersebut. Mereka terdiri dari kader PKS, PKS Muda dan para simpatisan.

(Banjarmasinpost.co.id/isti rohayanti)