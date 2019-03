SEDANG BERLANGSUNG! Link Live Streaming Semifinal Swiss Open 2019, Anthony Ginting vs Shi Yuqi

BANJARMASINPOST.CO.ID - SEDANG BERLANGSUNG! Live streaming Semifinal Swiss Open 2019 Anthony Sinisuka Ginting vs Shi Yuqi pada, Sabtu (16/3/2019).

Live streaming Swiss Open 2019 Anthony Ginting vs Shi Yuqi dapat diakses di streaming akun youtube.com BWF. Namun memerlukan VPN untuk dapat menonton Swiss Open 2019.



Swiss Open 2019 tidak disiarkan langsung di channel TV Nasional, namun Link Live streaming Swiss Open 2019 bisa diakses via streaming www.smashnation7.com atau www.badvidliv.com.

Live streaming semifinal Swiss Open 2019 akan menyajikan laga-laga seru para pebulu tangkis Indonesia, yaitu Anthony Sinisuka Ginting vs Shi Yuqi, Fajar/Rian vs Marcus Ellis/Chris Langridge dan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Lu Ching Yao/Lee Chia Hsin.

Turnamen bulu tangkis Swiss Open 2019 bakal memasuki hari penyelenggaraan semifinal pada Sabtu (16/3/2019).

Sebanyak tiga wakil Indonesia dipastikan akan tampil pada babak semifinal Swiss Open 2019 yang akan digelar di St. Jakobshalle, Basel, Swiss.

Tiga wakil Indonesia tersebut berasal dari sektor tunggal putra, ganda putra, dan ganda campuran.

Anthony Sinisuka Ginting (tunggal putra) akan menjadi wakil pertama Indonesia yang tampil pada babak semifinal Swiss Open 2019,

Sementara itu, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang menjadi unggulan keempat akan berhadapan dengan wakil Inggris, Marcus Ellis/Chris Langridge.

Laga semifinal yang akan dilakoni Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto melawan pasangan Inggris tersebut merupakan laga perdana mereka.

Adapun, Anthony Sinisuka Ginting akan melawan wakil China unggulan kesatu yakni Shi Yuqi.