2 Alasan Ashanty Pilih Tinggalkan Anang Hermansyah, Jika Ayah Azriel & Aurel Hermansyah Lakukan Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ada dua alasan Ashanty tinggalkan Anang Hermansyah, yakni jika ayah Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah itu lakukan ini.

Pasangan selebritis Anang Hermansyah dan Ashanty selalu menjadi sorotan. Walaupun di antaranya ada Azriel Hermansyah dan Aurel Hermansyah.

Anang Hermansyah dan Ashanty sering terlihat mesra dan romantis pada unggahan media sosial maupun saat tampil di publik.

Terhitung 9 tahun lamanya, Anang Hermansyah dan Ashanty saling mengenal.

Setelah menikah pada 12 Mei 2012 lalu, pasangan ini semakin mengenal sikap dan sifat masing-masing.

Dilansir Grid.ID dari tayangan Hot Shot yang diunggah kanal YouTube Surya Citra Televisi (SCTV) pada Jumat (15/3/2019), Ashanty mengungkapkan hal yang membuatnya tetap hidup berumah tangga bersama Anang Hermansyah.

Menurut Ashanty, alasan keduanya menikah bukanlah materi namun rasa nyaman dan banyaknya kecocokan.

"Ini sampai saat ini ya, kita nggak tahu suatu saat kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi sampai hari ini kita berpegang bahwa kita ini menikah bukan karena wah ini banyak duit atau wah ini apa ini apa nggak ada."

"Kita menikah karena kita merasa nyaman dan ini memang sudah menjadi selain jodoh kita juga merasa banyak kecocokan, kita sudah melewati hidup yang pasti nggak selalu senang pada saat kita ada up and down juga," ungkap Ashanty.

Namun siapa sangka wanita berusia 34 tahun itu mengungkapkan dua hal yang mampu membuatnya rela berpisah dengan sang suami.