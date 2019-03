LINK beIN Sports 3! Live Streaming Genoa vs Juventus Malam Ini, Simak Cara Nonton Liga Italia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Genoa vs Juventus via beIN Sports 3 di Liga Italia yang akan tersaji pada Minggu (17/3/2019) malam. Siaran langsung dan Live Streaming Genoa vs Juventus akan dimulai pada pukul 18.30 WIB.

Link Live Streaming Genoa vs Juventus di Liga Inggris Italia malam ini bisa diakses via tautan yang disediakan via beinsports.com dan vidio.com premier.

Link live Streaming Genoa vs Juventus akan tayang dalam lanjutan Liga Italia pekan 28 ada di bagian berita ini.

Jelang laga Genoa vs Juventus, Sang megabintang, Cristiano Ronaldo bakal diparkir, walaupun berhasil menggelontorkan tiga gol kala menghadapi Atletico Madrid.

Mengusung formasi 3-4-1-2, dilansir dari bolasport.com, Allegri bakal menurunkan Mattia Perin menggantikan posisi Wojciech Szczesny di bawah mistar gawang.

Sementara itu, kapten Juventus, Giorgio Chiellini diprediksi tak bakal turun, dan digantikan Daniele Rugani yang akan menemani Emre Can dan Martin Caceres di lini belakang.

Namun, di sektor bek sayap, Allegri diprediksi kembali menurunkan Joao Cancelo dan Leonardo Spinazzola.

Sementara itu, Blaise Matuidi bakal diistirahatkan dan diprediksi Allegri bakal menurunkan Rodrigo Betancur sebagai rekan Miralem Pjanic di lini tengah.

Penjaga gawang asal Brazil, Jandrei bakal diandalkan di bawah mistar.

Kuartet bek diprediksi akan diisi oleh Pedro Perreira, Ervin Zukanovic, Cristian Romero, dan sang kapten, Domenico Criscito.