BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Bein Sports 3! Link Live Streaming AC Milan vs Inter Milan Liga Italia, Tonton Pakai Cara Ini

Saksikan siaran langsung dan live streaming AC Milan vs Inter Milan via beIN Sports 3 di Liga Italia yang akan tersaji pada Senin(11/3/2019) dini hari.

Siaran langsung dan Live Streaming AC Milan vs Inter Milan di Stadion Giuseppe Meazza, San Siro, Milan, Minggu (17/3/2019) atau Senin dini hari WIB

Link Live Streaming AC Milan vs Inter Milan di Liga Inggris Malam ini bisa diakses via tautan yang disediakan via beinsports.com dan vidio.com premier.

Laga AC Milan vs Inter Milan akan tayang dalam lanjutan Liga Italia pekan 28.

Gelandang AC Milan, Hakan Calhanoglu mengingatkan Napoli untuk mulai mewaspadai timnya jelang laga Derbi Milan, AC Milan vs Inter Milan

Hal itu dilontarkan Hakan Calhanoglu jelang laga Derbi Milan, AC Milan vs Inter Milan pada pekan ke-28 Serie A - kasta teratas Liga Italia

"Napoli harus berhati-hati dan tidak kehilangan poin," kata Calhanoglu dalam sebuah wawancara dengan La Gazzetta Dello Sport.

Saat ini, Milan sudah berada di peringkat ketiga klasemen Serie A dan hanya tertinggal enam angka dari Napoli yang ada di peringkat kedua.

Liga Italia mendapatkan jatah empat tim untuk Liga Champions.