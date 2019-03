LIVE RCTI! Link Live Streaming Everton vs Chelsea di Liga Inggris Malam Ini, Cek Cara Nontonnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live RCTI! Link Live Streaming Everton Vs Chelsea di Liga Inggris Pekan 31 Minggu (17/3) Malam Ini akan disajikan.

Siaran langsung RCTI dan live streaming Everton Vs Chelsea dalam lanjutan Liga Inggris malam ini di pekan 31 berlangsung pada Minggu (17/3/2019) mulai pukul 23.30 WIB.

Live Streaming Everton Vs Chelsea di Liga Inggris juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) dan vidio.com premier serta live streaming RCTI. Link Arsenal vs Manchester United ada di bagian berita ini.

Jelang laga Everton vs Chelsea di Liga Inggris, skuat The Blues tak akan menyiakan kesempatan laga di Goodison Park. Pasalnya dengan raihan poin maksimal tentu akan membuat Chelsea menggeser posisi dari Manchester United (Man United).

Kini The Blues harus puas dengan bertahan di peringkat ke 6 klasemen sementara Liga Inggris.

Namun The Blues masih menunda 1 laga lain.

Skuat Chelsea mampu memperoleh 57 poin dari total 29 laga yang sudah dilakoni.

Dari poin tersebut tercatat Chelsea telah meraih 17 kemenangan serta 6 hasil imbang.

Chelsea juga alami kekalahan sebanyak 6 kali.

Ambisi Besar tentu dimiliki oleh snag tuan rumah Everton.