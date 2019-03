Maia Estianty Disorot Saat Hadiri Ultah Liliana Tanoesoedibjo, Istri Irwan Mussry Disebut Begini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Maia Estianty Disorot saat hadiri ulang tahun Liliana Tanoesoedibjo secara mewah dan meriah. Istri Irwan Mussry disebut seperti ini.

Liliana Tanoesoedibjo, istri dari Hary Tanoesoedibjo ini genap berusia 52 tahun pada 15 Maret lalu. Maia Estianty dan Irwan Mussry juga hadir di ultahnya.

Bersama keluarga dan kerabatnya, termasuk Maia Estainty dan Irwan Mussry, Liliana Tanoesoedibjo merayakan ulang tahunnya di hotel mewah di Jakarta.

Liliana nampak mengunggah video perayaan ulang tahunnya di Instagram.

Ia pun menuliskan caption ungkapan rasa syukurnya.

"Thankyou God for the amazing years in my life guide me

and lead me so I can be the light of this world

#birthdaycelebration," tulis ibu 5 anak ini.

Melihat unggahan video itu, terlihata gambaran suasana pesta ulang tahun Liliana Tanoesoedibjo.

Di acara hari ulang tahun Liliana Tanoesoedibjo dihadiri oleh para kenalan dan juga beberapa artis papan atas.