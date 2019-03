BANJARMASINPOST.CO.ID - Prabowo Tak Hadiri Debat Ketiga Cawapres Pilpres 2019 KH Maruf Amin vs Sandiaga Uno, Jokowi Hadir?

Pelaksanaan Debat Ketiga Cawapres Pilpres 2019 antara KH Maruf Amin vs Sandiaga Uno dipastikan tanpa dihadiri Prabowo Subianto. Namun Jokowi disebut akan hadir dalam acara itu

Ketidakhadiran Prabowo Subianto saat Debat Ketiga Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019) malam diungkap Cawapres Sandiaga Uno. Sedangkan kehadiran Jokowi disebut oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Maruf Amin

Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menuturkan bahwa dalam Debat Ketiga Cawapres Pilpres 2019 nanti, dirinya akan didampingi oleh istrinya, Nur Asia Uno.

Debat Ketiga Pilpres 2019 akan diikuti Cawapres KH Maruf Amin dan Sandiaga Uno. Sedangkan Prabowo Subianto tidak hadir dan Jokowi masih diwacanakan hadir

"Mpok Nur nanti yang ikut ke sana," ujar Sandiaga Uno saat ditemui di Masjid At-Taqwa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (17/3/2019) sore.

Sandiaga Uno mengatakan, saat bertemu Prabowo Subianto sekitar dua hari lalu, Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak banyak memberikan pesan.

Kemudian, setelah debat, Sandiaga Uno berencana akan bertemu Prabowo Subianto.

"Pak prabowo waktu dua hari lalu saya bertemu beliau, beliau cuma sampaikan good luck itu saja. God be with you, pesan Pak Prabowo," kata Sandiaga.

