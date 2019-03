Reaksi Yuni Shara Lihat Keromantisan Irwan Mussry Pada Maia Estianty, Lihat Juga Gaun Istimewa Maia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Yuni Shara ikut merespons kala pegusaha jam tangan mewah, Irwan Mussry memamerkan momen kebersamaan dengan sang istri, Maia Estianty.

Meski belum genap satu tahun berumah tangga dengan Maia Estianty, Irwan Mussry melalui media sosial Instagramnya mengungkapkan rasa syukurnya.

Irwan Mussry menggunakan tuksedo berwarna hitam. Sedangkan Maia Estianty terlihat cantik dengan longdress berwarna biru dongker ditambah kalung yang melingkari lehernya.

Lantaran di tengah kesibukan dirinya dan sang istri, mereka berdua masih dapat memiliki waktu bersama.

Rasa syukur tersebut dituliskan Irwan Mussry dalam keterangan fotonya menggunakan Bahasa Inggris.

"Grateful to the ability to take time out of our busy schedules to spend quality time with my lovely wife @maiaestiantyreal," tulis Irwan Mussry, Sabtu (16/3/2019).

Jika diartikan kurang lebih;

"Bersyukur atas kemampuan untuk waktu dari jadwal sibuk kami untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan istri tersayang."

Sontak kebersamaan Irwan Mussry tu mendapatkan banyak komentar dari pengguna Instagram.

Satu di antaranya, penyanyi Yuni Shara. Yuni Shara mengatakan bahwa potret yang diunggah Irwan Mussry begitu bagus.