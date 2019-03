Hasil Drawing Perempatfinal Piala Presiden 2019, Persija vs Kalteng Putra, Persebaya vs PS Tira

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil drawing atau undian babak perempat final (8 besar) Piala Presiden 2019 telah dilaksanakan di ruang media Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (19/3/2019), siang.

Hasilnya beberapa pertandingan menarik pun terjadi seperti pertemuan Persebaya vs Tira Persikabo dan Persija jakarta vs Kalteng Putra.

Laga Persebaya melawan Tira Persikabo sendiri merupakan laga ulangan dari babak fase Grup A yang berakhir dengan skor imbang 0-0.

Lalu Persela Lamongan jumpa Madura United, Persija Jakarta kontra Kalteng Putra, dan terakhir Bhayangkara FC kontra Arema FC.

Empat tim teratas juara grup yakni Bhayangkara FC, Persija Jakarta, Persebaya, dan Persela Lamongan akan menjadi tuan rumah pada pertandingan ini.

Sementara satu juara grup yakni Kalteng Putra bersama tiga runner-up yakni Madura United, Tira Persikabo, dan Arema FC akan bermain sebagai tim tamu.

Laga babak 8 besar sendiri akan digelar pada 29-31 Maret 2019, namun belum ditentukan kapan masing-masing pertandingan itu akan digelar.

Pertandingan perempat final ini akan digelar dengan format satu leg alias pemenang laga ini akan lolos ke babak semifinal.

Hasil drawing 8 besar Piala Presiden:

1. Persebaya vs Tira Persikabo

2. Persela Lamongan vs Madura United

3. Persija Jakarta vs Kalteng Putra

4. Bhayangkara FC vs Arema FC