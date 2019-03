Live Supersoccer TV! LINK Live Streaming Garuda Select Vs Huddersfield U-18 di Inggris Rabu (20/3)

Jadwal Garuda Select Vs Huddersfield U-18 Live di Supersoccer.Tv

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Garuda Select Vs Huddersfield U-18 dalam laga uji coba di Inggris pada Rabu (20/3/2019) via my supersoccer.tv

Jadwal siaran langsung Garuda Select Vs Huddersfield U-18 secara live supersoccer tv dimulai pukul 20.00 WIB

Live Streaming Garuda Select Vs Huddersfield U-18 dalam laga uji coba di Inggris dapat ditonton di situs supersoccer.tv (link streaming ada di tubuh berita ini)

Ini menjadi pertandingan kedelapan Garuda Select selama di Inggris. Pada tujuh pertandingan sebelumnya, Supriadi Cs membukukan empat kemenangan, satu kali seri, dan dua kali kalah.

Kini, Garuda Select memburu kemenangan kelima ketika melawan Huddersfield U-18. Perlu menjadi catatan, Garuda Select baru saja mendapatkan dua kemenangan beruntun atas tim junior klub ternama di Inggris, QPR dan Blackburn Rovers.

Tak tanggung-tanggung, skuat asuhan Des Walker mampu menang dengan skor telak 4-0 pada dua laga tersebut.

Kali ini, Garuda Select akan menghadapi tim yang memiliki sistem pembinaan akademi yang unik, Huddersfield U-18.

Dilansir BolaSport.com dari supersoccer.tv, Huddersfield merupakan salah satu klub sepak bola di Liga Inggris yang memiliki sistem pembinaaan akademi yang cukup unik.

Rata-rata akademi sepak bola di Inggris menggunakan 2 kategori untuk klasifikasi Elite Player Performance Plan.

Namun, Huddersfield memiliki 4 kategori yang berfokus pada sistem akademi di level usia yang lebih tinggi dibandingkan seharusnya.