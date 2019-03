Dijodohkan dengan Ariel NOAH, Sere Kalina Pamer Foto Bareng Cowok Bule, Ternyata Sosok Terkenal

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dijodohkan dengan Ariel NOAH, Sere Kalina malah pamer foto bareng cowok bule. Ternyata pria itu sosok yang sudah top.

Setelah dikabarkan dekat dengan Pevita Pearce, mantan kekasih Luna Maya dan Sophia Latjuba, Ariel NOAH kini dikaitkan dengan Sere Kalina.

Ya, kali ini musisi dan vokalis band Ariel NOAH itu kembali dikaitkan dengan cewek bernama Sere Kalina.

Nah, ternyata, Sere Kalina pamer foto bareng cowok bule.

Dia adalah Calum Scott.

"Thankyou @calumscott for blessing our ears with your beautiful voice Hope to meet you again some time in the future. You are incredibly humble and sweet as a person and not to mention.. hilarious good luck for your projects and plans ahead and happy early birthday for your mom," tulisnya, Rabu (20/3/2019).

Bukan hanya itu, dia juga memposting foto soal Calum Scott di instagramnya, Kamis (21/3/2019).

"More photos from Mega Konser Dunia Calum Scott last night," tulisnya lagi.

Sebelumnya, soal perjodohan Ariel dan Sere bermula saat panggung ajang pencarian bakat Rising Star Indonesia pada Senin (18/3/2019) lalu.

Salah satu juri, Ariel Noah dijodohkan dengan Co Host Sere Kalina.