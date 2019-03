FORKI Kalsel Sumbang Atlet di Pra PON 2019, Ketua Aski Kalsel Jelaskan Sosoknya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Perguruan Amura Karate-do Indonesia yang kini berganti nama menjadi Akademi Seni Bela Diri Karate Indonesia (Aski) bertekad memberikan sumbangan atlet agar bisa memperkuat kontingen FORKI Kalsel dalam menghadapi Pra PON 2019.

Bahkan tidak hanya sekedar berkontribusi, Aski juga ingin menjadi yang terbanyak dalam mendelegasikan karateka di kualifikasi PON menuju Papua 2020 nanti.

Ketua Aski Kalsel Komandan Pangkalan TNI AU Sjamsudin Noor, Kolonel Penerbang Riadi Widyoko setidaknya ada 12 karateka yang disiapkan bersaing menuju Pra PON nanti.

Dua diantaranya adalah atlet andalan Aski Muhammad Mazlan dan Ana Hidayati. Mazlan adalah peraih perak di ajang

Indonesia Karate Shoto Open Se Asia Tahun 2017 di Jawa Barat.

Di Kumite Beregu Putra setelah difinal kalah dengan tim Jepang dengan skor 3-0.

Sementara Ana peraih medali emas nomor kumite putri -55 kg dan predikat best of the best putri Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Karate Amura di GOR Pasar Minggu, Jakarta Selatan 2018.

"Jadi selain dua itu ada 10 karateka lagi disiapkan yang saat inj masih dalam pembinaan akan diikutkan dalam event nasional dan antar klub. Menunjukan kualitas dan itu yang akan diharapkan masuk PON atau dikualifikasi paling tidak," tambah dia.

Selain ikut menyumbang karateka di kualifikasi PON, Aski Kalsel juga sedang melakukan konsolidasi organisasi dan menyusun kepengurusan Aski Kalsel baru.

Riadi menambahkan ada beberapa kepengurusan baru Aski yang memilih untuk melepas jabatan kepengurusan karena alasan kesibukan.

"Jadi mereka minta untuk berhenti sehingga kita ganti. Untuk ketua umum tetap sementara untuk yang lain dibawahnya ketua harian, bidang organisasi dan lainnya," kata Riadi.

Mengenai pelantikan Aski sendiri, Riadi mengaku akan segera dilakukan dalam waktu dekat.

"Kalau tidak akhir Maret ini ya awal April semua sudah direncanakan," tambah dia.

Rencananya pelantikan Aski Kalsel akan dipimpin langsung Ketua Umum Aski pusat, Saipullah Nasution dan guru besar sensei Ucok. Pelantikan Ini sekaligus juga pelantikan 13 pengurus kabupaten dan kota.

