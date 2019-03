Temuan Hotman Paris Tentang Jet Pribadi Syahrini, Kemana Tujuan Tagihan Istri Reino Barack

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hotman Paris akhirnya berhasil mendapatkan hasil dari 'penggerebekannya' pada jet pribadi yang kerap disewa istri Reino Barack, Syahrini.

Temuan Hotman Paris tentang private jet yang kerap digunakan Syahrini tersebut diunggahnya di saluran Youtube sang pengacara pada Rabu, (20/03/2019).

Sebelumnya, Hotman Paris telah memberi tahu pengikut Instagramnya tentang penggerebekannya pada private jet Syahrini, Selasa (19/03/2019).

Pengacara itu terlihat naik jet pribadi yang serupa dengan yang kerap digunakan Syahrini.

Tidak sendirian, Hotman Paris mengajak serta sang asisten, Nurbaeni Jannah.

Pesawat itu hendak take off, Hotman mengungapkan dirinya dan asistennya itu hendak pergi ke Singapura.

Pada postingan itu, Hotman memposting pernyataan jika ia ingin menyaingi Syahrini.

Sekali lagi ia menegaskan bakal melakukan imvestigasi dan meminta netizen untuk menantikan hasilnya.

"Hotman tertarik pesawat sejenis jet pribadi yg di pakai Syahrini! Hotman mau beli pesawat ini!

Mau saingin Syahrini!!!

Milik siapa? Ada Bos besar???

Berapa harga charter??

Apakah mampu Syahrini bayar?

Pesawat ini yg sejenis dgn pesawat yg di charter Syahrini!

Tunggu selengkapnya di my Youtube: hotman paris official! Coming soon hasil investigasi ku," tulis Hotman," tulis Hotman.

Lalu bagaimana temuan Hotman Paris atas jet pribadi yang kerap disewa Syahrini?