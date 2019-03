BERLANGSUNG! Link Live Streaming RCTI Timnas U-23 Indonesia vs Thailand, Kualifikasi Piala Asia 2020

BANJARMASINPOST.CO.ID - BABAK 1! Live streaming RCTI, kualifikasi Piala Asia U-23 2020 antara Timnas U-23 Indonesia vs Thailand hari ini Jumat (22/3/2019) sore berlangsung.

Kick off pertandingan Timnas U-23 Indonesia vs Thailand dalam kualifikasi Piala Asia U-23 2020 dijadwalkan berlangsung pukul 17.00 WIB.

Siaran langsung kualifikasi Piala Asia U-23 2019 dijadwalkan juga disiarkan oleh PSSI TV lewat tayangan live streaming, serta live streaming lewat Usee TV Prime.

Laga perdana timnas U-23 Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-23 2020 itu akan digelar di Stadion My Dinh yang terletak di Hanoi, Vietnam.

Pelatih timnas U-23 Indonesia, Indra Sjafri menyatakan siap tempur dalam menghadapi Timnas U-23 Thailand.

Indra Sjafri menjelaskan kalau seluruh persiapan telah dilakukan oleh para pemain dan semua sudah siap secara fisik dan mental.

"Semua persiapan sudah kami lakukan dengan baik," ucap Indra Sjafri dilansir Bpost Online dari Bolasport.