Jadwal & Live Streaming RCTI - Timnas U-23 Indonesia vs Thailand Jumat (22/3) Kualifikasi Piala Asia

Jadwal & Link Live Streaming RCTI - Timnas U-23 Indonesia vs Thailand Hari Ini Jumat (22/3) Kualifikasi Piala Asia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming RCTI, kualifikasi Piala Asia U-23 2020 antara Timnas U-23 Indonesia vs Thailand hari ini Jumat (22/3/2019) sore.

Jadwal siaran langsung dan live streaming RCTI kualifikasi Piala Asia U-23 2020 akan mulai berlangsung hari ini Jumat (22/3/2019) sore dibuka laga Timnas U-23 Indonesia vs Thailand.

Live Streaming Timnas U-23 Indonesia vs Thailand bisa disaksikan lewat live streaming RCTI via metube.id, aplikasi MNC Now maupun laman resmi RCTI.

Live Streaming Timnas U-23 Indonesia vs Thailand bisa disaksikan lewat live streaming RCTI mulai pukul 16.00 WIB.

Siaran langsung kualifikasi Piala Asia U-23 2019 dijadwalkan juga disiarkan oleh PSSI TV lewat tayangan live streaming, serta live streaming lewat Usee TV Prime.

Laga perdana timnas U-23 Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-23 2020 itu akan digelar di Stadion My Dinh yang terletak di Hanoi, Vietnam.

Kabar kurang sedap datang, dimana salah satu pemain timnas U-23 Indonesia, Ezra Walian, dipastikan tidak bisa memperkuat Timnas U-23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U-23 2020.

Ezra pun dipastikan absen membela Timnas Indonesia.

Padahal Ezra tampil cukup apik dalam laga ujicoba terakhir Timnas U-23 Indonesia melawan Bali United.

Ezra turut menyumbang satu gol dalam kemenangan Timnas 3-0 atas Bali United.