Jadwal Siaran Langsung Timnas U-23 Indonesia vs Thailand Kualifikasi Piala Asia di RCTI, Tanpa Ezra?

Jadwal Siaran Langsung Timnas U-23 Indonesia vs Thailand di RCTI Hari Ini, Tanpa Ezra di Kualifikasi Piala Asia?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut adalah jadwal siaran langsung kualifikasi Piala Asia U-23 2020 di RCTI yang akan dibuka laga Timnas U-23 Indonesia vs Thailand hari ini Jumat (22/3/2019) sore.

Jadwal siaran langsung kualifikasi Piala Asia U-23 2020 di RCTI akan mulai berlangsung hari ini Jumat (22/3/2019) sore dibuka laga Timnas U-23 Indonesia vs Thailand.

Dikutip Bpost Online dari laman Instagram resmi RCTI, RCTI akan menggelar siaran langsung seluruh pertandingan Timnas U-23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2020.

Live Streaming Timnas U-23 Indonesia vs Thailand bisa disaksikan lewat live streaming RCTI via metube.id maupun aplikasi MNC Now.

Siaran langsung kualifikasi Piala Asia U-23 2019 dijadwalkan juga disiarkan oleh PSSI TV lewat tayangan live streaming.

Kabar kurang sedap datang, dimana salah satu pemain timnas U-23 Indonesia, Ezra Walian, masih ditahan AFC untuk memperkuat Garuda Muda pada ajang tersebut.

Hal itu yang membuat timnas U-23 Indonesia untuk sementara waktu hanya mendaftarkan 22 nama pemain.

Sebab, status Ezra Walian masih dipertanyakan oleh AFC untuk bisa membela timnas U-23 Indonesia.

Manajer Ezra Walian, Wide Ananda Putra menuding ada peran tuan rumah Vietnam dalam keputusan AFC menahan Ezra untuk membela timnas U-23 Indonesia.

Timnas U-23 Indonesia untuk sementara waktu hanya mendaftarkan 22 nama pemain untuk kualifikasi Piala Asia U-23 2020.