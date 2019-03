Mercure Banjarmasin Hadirkan ''Sante Barbeque Aneka Masakan Asia''

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hotel Mercure Banjarmasin kembali menampilkan inovasi baru dari segi promosi, tidak hanya fokus pada paket kamar, namun juga paket untuk berbagai pilihan kuliner.

Dengan konsep “Sante Barbeque Aneka Masakan Asia”. Setiap Kamis – Sabtu mulai pukul 18.00- selesai di Sante Coffee menghadirkan nuansa outdoor tepatnya dipinggir kolam renang yang tentunya akan membawa suasana berbeda.

Gusti Aulia selaku Executive Secretary & PR memaparkan, promo ini sengaja dipilih untuk memanjakan lidah para tamu hotel maupun masyarakat banua yang gemar menyantap BBQ.

"Kami hadirkan promo ini dengan harga yang ekonomis dengan harga Rp 135.000,- nett per orang dengan konsep all you can eat dengan cita rasa yang berkelas," kata Aulia, Jumat (22/3).

Promo ini sangat pas untuk santap malam bersama keluarga, teman ataupun kolega. Barbeque ini menyajikan beberapa pilihan seperti daging, ikan, ayam, udang, cumi, kerang dan sayuran.

"Ada juga pilihan nasi goreng, mie goreng, kwetiaw goreng, lamian dan ramen yang disajikan secara khusus oleh chef profesional dengan kualitas asli cita rasa Asia," tegasnya.

Tak lupa aneka macam pilihan salad dan kue manis sebagai makanan penutup.

Nah, sekarang tunggu apalagi, Pemesanan bisa dilakukan langsung dengan menghubungi Mercure Banjarmasin di 0851 0140 7788 atau 0878 8882 1672.

Sejauh ini belum banyak hotel atau restoran yang menyajikan hidangan ini, kalaupun ada, tempat dan pilihannya terbatas.

"Sementara kami di sini menyajikan dengan pilihan yang lebih banyak, dan menawarkan suasana makan malam yang menyenangkan di pinggir kolam renang dan diiringi dengan live musik. Dan kami siap melayani jika ada tamu yang ingin merayakan ulang tahun, arisan atau anniversary di hotel kami dengan konsep barbeque ini," Aulia mengakhiri. (banjarmasin post.co.id/syaiful anwar)