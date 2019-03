Nasib Lagu Restu dari Syahrini di iTunes, Dalam 24 Jam Bikin Istri Reino Barack Bereaksi Begini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nasib lagu Restu dari Syahrini di iTunes ternyata tak terduga. Dalam 24 jam bikin istri Reino barack bereaksi begini. Ade Govinda pun berkomentar.

Ya, Penyanyi yang juga istri Reino Barack, Syahrini ucapkan rasa syukurnya dari Swiss gara-gara lagu Restu.

Hal tersebut lantaran lagu terbaru Syahrini yang berjudul 'Restu' bbertengger nomor 1 di iTunes.

Padahal lagu Restu dari Syahrini tersebut baru saja dirilis.

Baca: Aib Syahrini Dibongkar Mahasiswa Ini, Istri Reino Barack Disebut Bikin Malu Sampai Viral di Jerman

Baca: Adu Ganteng Ariel NOAH dan Reino Barack, Sesama Mantan Luna Maya, Cewek Bule Sebut Player

Baca: Jawaban Menohok Polisi Soal Vanessa Angel Keluhkan Makanan, Terkait Kasus Prostitusi Online Artis

Baca: Jadwal Live RCTI Timnas U-23 Indonesia vs Vietnam Kualifikasi Piala Asia U-23 2020, Wajib Menang!

Melansir dari media sosial Instagram Syahrini, istri Reino Barack itu mengunggah potongan lagunya sekira 5 jam yang lalu.

Ia mengumumkan bahwa lagu 'Restu' telah ada di semua Digital Platforms.

"New Single “RESTU”

Out Now In All Digital Platforms,

@itunes @langitmusik @jooxid @spotify @applemusic

...

Download Now!

________\\\_______