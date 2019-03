SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming RCTI Timnas U23 Indonesia vs Thailand Kualifikasi Piala Asia 2020!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang berlangsung! Live streaming RCTI Timnas U-23 Indonesia vs Thailand di kualifikasi Piala Asia U-23 2020 hari ini Jumat (22/3/2019) sore.

Siaran langsung RCTI dan live streaming kualifikasi Piala Asia U-23 2020 akan mulai berlangsung hari ini Jumat (22/3/2019) sore dibuka laga Timnas U-23 Indonesia vs Thailand.

Live Streaming Timnas U-23 Indonesia vs Thailand bisa disaksikan lewat live streaming RCTI via metube.id, aplikasi MNC Now maupun laman resmi RCTI. Link Live Streaming RCTI ada di bagian berita.

Baca: Susunan Pemain Timnas U-23 Indonesia vs Thailand di Kualifikasi Piala Asia U-23 2020 Live RCTI

Laga perdana timnas U-23 Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-23 2020 itu akan digelar di Stadion My Dinh yang terletak di Hanoi, Vietnam.

Kabar kurang sedap datang, dimana salah satu pemain timnas U-23 Indonesia, Ezra Walian, dipastikan tidak bisa memperkuat Timnas U-23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U-23 2020.

Ezra pun dipastikan absen membela Timnas Indonesia.

Padahal Ezra tampil cukup apik dalam laga ujicoba terakhir Timnas U-23 Indonesia melawan Bali United.

Ezra turut menyumbang satu gol dalam kemenangan Timnas 3-0 atas Bali United.

Pada pertandingan melawan Thailand, diperkirakan Marinus Manewar, Egy Maulana Vikri, dan Saddil Ramdani langsung mengisi susunan utama pemain timnas U-23 Indonesia.

Dari 24 pemain yang dibawa Indra Sjafri ke Vietnam, kemungkinan besar ketiganya langsung diturunkan untuk menguatkan pos penyerangan.