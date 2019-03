Hasil Inggris Vs Rep Ceko, Raheem Sterling 3 Gol, The Three Lions Pesta Gol, Skor Akhir 5-0

BANJARMASINPOST.CO.ID, LONDON - Raheem Sterling tampil gemilang dengan mencetak hat-trick pada laga Inggris vs Rep. Ceko di Stadion Wembley pada babak kualifikasi Piala Eropa 2020, Jumat (22/3/2019) atau Sabtu dini hari WIB.

Dilansir dari Kompas.com, Timnas Inggris menang telak 5-0 pada laga tersebut. Tiga dari lima gol kemenangan tim berjulukan The Three Lions dicetak oleh Raheem Sterling (24', 62', 69').

Berdasarkan catatan Opta, hat-trick itu dibukukan Sterling dari tiga tembakan tepatnya ke gawang Jiri Pavlenka. Sayap Manchester City itu menjadi pemain pertama yang mencetak tiga gol dalam satu laga di Wembley sejak Jermain Defoe pada 2010.

Sterling bukan hanya mencetak hat-trick. Dia juga terlibat dalam penciptaan gol penalti Harry Kane (45'+2) seusai dirinya dilanggar Pavel Kaderabek pada pengujung babak pertama.

Satu gol Inggris lainnya terjadi akibat bunuh diri Tomas Kalas. Gol itu tak lepas dari andil Callum Hudson-Odoi yang tendangannya yang gagal diantisipasi dengan baik oleh Pavlenka.

Kemenangan 5-0 ini membuat Timnas Inggris memimpin Grup A kualifikasi Piala Eropa 2020. The Three Lions unggul atas Bulgaria dan Montenegro yang bermain imbang 1-1 di Sofia.

Penulis : Jalu Wisnu Wirajati

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Inggris Vs Rep Ceko, Sterling 3 Gol, The Three Lions Menang Telak"