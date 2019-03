ant via kompas.com

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live RCTI! Prediksi Timnas U-23 Indonesia vs Vietnam di Kualifikasi Piala Asia U-23 2020

Berikut prediksi Timnas U-23 Indonesia vs Vietnam di laga kedua Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2020 pada Minggu (24/3/2019) malam dan disiarkan secara langsung secara live di RCTI.

Pertandingan Timnas U-23 Indonesia vs Vietnam akan disiarkan langsung RCTI dari Stadion Nasional My Dinh, Hanoi.

Siaran langsung RCTI Timnas U-23 Indonesia vs Vietnam selain lewat tayangan live streaming RCTI, bisa pula diakses lewat laman metube.id mulai pukul 19.00 Wib seperti yang Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram resmi RCTI.

Jelang laga Indonesia vs Vietnam, Pelatih timnas U-23 Vietnam, Park Hang-seo terlihat hadir saat laga Indonesia Vs Thailand pada laga perdana grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2020 di Stadion My Dinh, Hanoi, Vietnam.

Park Hang-seo terlihat dalam laga perdana saat Indonesia kalah 0-4 dari Thailand, seperti dilansir BolaSport.com dari TheThao247.

Pelatih asal Korea Selatan tersebut melakukan aksi 'mata-mata' ini bersama 3 asistennya hadir dan menonton pertandingan di tribune.

Timnas U-23 Indonesia tak kuasa menahan gempuran serangan Thailand yang berujung dengan jebolnya gawang yang dikawal Awan Setho sebanyak empat kali.

Gol Thailand dilesakkan oleh Shinnaphat Leeaoh (21'), Supachai Jaided (51' dan 70') serta Supachok Sarachat (75').

Jadwal Siaran Langsung RCTI Timnas U-23 Indonesia vs Vietnam di Kualifikasi Piala Asia U23 2020 (Instagram RCTISports)

Sementara, di pertandingan malam harinya, anak-anak asuhan Park Hang-seo yang tampil sebagai tuan rumah, mampu menghajar Brunei Darussalam 6-0.