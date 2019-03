LIVE Supersoccer TV! Link Live Streaming Spanyol vs Norwegia & Italia vs Finlandia Malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Spanyol vs Norwegia dan Italia vs Finlandia di kualifikasi Piala Eropa 2020 pada Minggu (24/3/2019) via my supersoccer.tv

Jadwal siaran langsung Spanyol vs Norwegia dan Italia vs Finlandia secara live supersoccer tv dimulai pukul 02.45 Wib.

Live Streaming Spanyol vs Norwegia dan Live Streaming Italia vs Finlandia dalam laga kualifikasi Piala Eropa 2020 dapat ditonton di situs supersoccer.tv (link streaming ada di tubuh berita ini)

Jadwal kualifikasi Piala Eropa 2020 malam ini dihiasi pertandingan yang melibatkan dua tim besar, Spanyol dan Italia.

Jadwal kualifikasi Piala Eropa 2020 pada akhir pekan ini diawali oleh pertemuan di Grup D antara Georgia vs Swiss.

Laga itu berlangsung pada Sabtu malam ini pukul 21.00 WIB.

Tim unggulan Spanyol akan berjibaku pada Minggu, pukul 02.45 WIB, dengan menjamu Norwegia pada laga Grup F di Mestalla, Valencia.

Adapun pesaing terkuat timnas Spanyol di grup, Swedia, menghadapi Rumania beberapa jam sebelumnya.

Sementara itu, timnas Italia kebagian menjadi tuan rumah di Friuli untuk meladeni Finlandia dalam partai Grup J, Minggu pukul 02.45 WIB.

Bagi Gli Azzurri, kemenangan meyakinkan dibutuhkan guna mengenyahkan keraguan terhadap racikan pelatih Roberto Mancini.