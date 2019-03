Jadwal Spanyol vs Norwegia di Kualifikasi Piala Euro 2020 Live Supersoccer TV malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Supersoccer TV! LINK Live Streaming Spanyol vs Norwegia Kualifikasi Piala Eropa 2020 Malam Ini

Laga Spanyol vs Norwegia di kualifikasi Piala Eropa 2020 berlangsung Minggu (24/3/2019) via my supersoccer tv

Jadwal siaran langsung Spanyol vs Norwegia secara via link live streaming dan live supersoccer tv dimulai pukul 02.45 Wib.

Live Streaming Spanyol vs Norwegia dalam laga kualifikasi Piala Eropa 2020 dapat ditonton di situs supersoccer.tv (link streaming supersoccer tv ada di tubuh berita ini)

Jadwal kualifikasi Piala Eropa 2020 malam ini dihiasi pertandingan yang melibatkan dua tim besar, Spanyol dan Italia.

Jadwal kualifikasi Piala Eropa 2020 pada akhir pekan ini diawali oleh pertemuan di Grup D antara Georgia vs Swiss.

Laga itu berlangsung pada Sabtu malam ini pukul 21.00 WIB.

Tim unggulan Spanyol akan berjibaku pada Minggu, pukul 02.45 WIB, dengan menjamu Norwegia pada laga Grup F di Mestalla, Valencia.

Adapun pesaing terkuat timnas Spanyol di grup, Swedia, menghadapi Rumania beberapa jam sebelumnya.

Sementara itu, timnas Italia kebagian menjadi tuan rumah di Friuli untuk meladeni Finlandia dalam partai Grup J, Minggu pukul 02.45 WIB.