Perjuangan Ibu Muda Cantik Asal Banjarbaru Terus Berlanjut di Masterchef 2019, Ini Strateginya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ibu muda asal Kota Banjarbaru yakni Yulita Intan Sari dipastikan masih akan tetap bertahan di babak galeri Masterchef 2019.

Pasalnya Lita kembali berhasil melewati tantangan atau challenge Masterchef 2019 pada hari ini Sabtu (23/3/2019) dan disiarkan oleh RCTI.

Tercatat ada dua challenge Masterchef 2019 yang dilalui oleh seluruh peserta, yakni zero waste dan yang terakhir adalah fresh and can.

Meskipun tak berhasil menjadi pemenang pada challange pertama di Masterchef 2019, namun Lita mampu terhindar dari pressure test.

Baca: Setelah Maia Estianty Tulis Tentang Sabar, Istri Irwan Mussry Beri Pesan Agar Tak Saling Membenci

Baca: Live Streaming RCTI Timnas U-23 Indonesia vs Vietnam Penentu Kualifikasi Piala Asia U-23 2020

Baca: LIVE TVRI! Link Live Streaming Liverpool Legend Vs AC Milan Glorie di Charity Match 2019 Malam ini

Dan ada dua peserta yang terpaksa masuk pressure test, karena dianggap tidak mampu melewati challenge ini yakni Daniar dan Christina.

Selanjutnya di challenge kedua yakni fresh and can, peserta dipilihkan tantangan oleh Fiky yang menjadi pemenang di challenge pertama.

Fiky pun memilihkan Lita untuk memasak dengan challenge berupa can yang terdiri atas makanan dalam kaleng.

Namun lagi-lagi Lita pun selamat dari challenge ini, dan kembali terhindar dari pressure test. Dan mereka yang dipilih masuk pressure test dari challenge ini adalah Kadek, Sarah, Joey dan Brian.

Baca: Ocehan Lia Ladysta Usai Dilaporkan Syahrini ke Polisi Soal Hubungan Sebelum Reino Barack

Baca: Beda dengan Ashanty & Anang Hermansyah, ART Nagita Slavina Justru Pernah Berkorban untuk Raffi Ahmad

Setelah pressure test dilakukan, dewan juri pun akhirnya memutuskan untuk memulangkan salah satu peserta di pressure test yakni Joey dan Brian.

Dengan demikian maka maka Lita pun dipastikan masih akan terus bertahan di kompetisi memasak Masterchef Indonesia 2019.

"Pastinya sangat senang masih bisa bertahan di kompetisi ini," ujar Lita kepada banjarmasinpost.co.id.

Yulita Intan Sari, peserta Masterchef Indonesia 2019 asal Banjarbaru, Kalsel. (istimewa/Lita)

Lita pun menerangkan bahwa dalam mengikuti kompetisi ini, dirinya pun memang menyiapkan sebuah strategi.

Dan berkat strateginya tersebut pula, Lita pun selalu berhasil lolos ke babak selanjutnya bahkan sejauh ini belum pernah terjun ke pressure test.

"Dalam galeri ini perlu strategi, dan setiap peserta punya strategi berbeda-beda. Dengan sebuah strategi juga sampai sekarang saya berhasil menghindar dari pressure test," pungkasnya.

(banjarmasinpost.co.id/ Frans Rumbon)