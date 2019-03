BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal & Link Live Streaming RCTI Timnas U-23 Indonesia vs Vietnam Kualifikasi Piala Asia U-23 2020

Jadwal siaran langsung dan live streaming RCTI kualifikasi Piala Asia U-23 2020 antara Timnas U-23 Indonesia vs Vietnam akan berlangsung Minggu (24/3/2019) malam.

Live Streaming Timnas U-23 Indonesia vs Vietnam Kualifikasi Piala Asia 2020 juga bisa disaksikan lewat live streaming RCTI via metube.id, aplikasi MNC Now maupun laman resmi RCTI.

Live Streaming Timnas U-23 Indonesia vs Vietnam di Kualifikasi Piala Asia 2020 bisa disaksikan lewat live streaming RCTI mulai pukul 19.00 WIB.

Laga melawan Vietnam jadi penentu bagi Timnas U-23 Indonesia untuk menentukan nasib lebih atau tidak dari kualifikasi ke putaran final Piala Asia U-23 2020.

Di laga perdana Grup K, Timnas U-23 Indonesia dipaksa menyerah 0-4 dari Thailand.

Empat gol Thailand ke gawang timnas U-23 Indonesia dicetak oleh Shinnaphat Leeaoh (21'), Supachai Jaided (penalti 50' dan 71'), dan Suapachok Sarachat (74').

Dengan kemenangan ini, Thailand berhak menempati peringkat kedua klasemen Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2020.

Sedangkan Indonesia harus puas berada di peringkat ketiga.

Pesepak bola Timnas Indonesia U19 Indra Sjafri (kanan) memberi instruksi kepada pesepak bola Timnas Indonesia U19 Egy Maulana Vikri saat menghadapi Timnas Yordania U19 dalam pertandingan persahabatan di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang Timur, Jawa Barat, Sabtu (13/10). Timnas Indonesia U19 menang 3-2. (ant via kompas.com)

Sementara puncak klasemen ditempati oleh Vietnam yang menang 6-0 atas Brunei Darussalam.