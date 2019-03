Jadwal Siaran Langsung Timnas U-23 Indonesia vs Vietnam di RCTI Minggu, Wajib Menang Demi Piala Asia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung RCTI, kualifikasi Piala Asia U-23 2020 di RCTI selanjutnya menyajikan pertandingan antara Timnas U-23 Indonesia vs Vietnam.

Jadwal siaran langsung RCTI kualifikasi Piala Asia U-23 2020 antara Timnas U-23 Indonesia vs Vietnam akan berlangsung Minggu (24/3/2019) malam.

Siaran langsung Timnas U-23 Indonesia vs Vietnam bisa disaksikan lewat live streaming RCTI via metube.id, aplikasi MNC Now maupun laman resmi RCTI.

Siaran langsung Timnas U-23 Indonesia vs Vietnam bisa disaksikan lewat live streaming RCTI mulai pukul 19.00 WIB.

Jelang laga melawan tim tuan rumah, timnas U-23 Indonesia sedang berada dalam masalah besar karena mental para pemain yang turun.

Hal itu tak lepas dari hasil buruk yang diraih dari laga perdana Grup K kontra timnas U-23 Thailand, di mana Garuda Muda takluk dengan skor 0-4.

Pelatih Indonesia, Indra Sjafri, menjelaskan kalau saat ini dirinya tengah fokus untuk mengembalikan mental para pemain.

"Mentalitas pemain harus dikembalikan agar siap untuk laga besok (hari ini, red)," ujar Indra Sjafri dilansir Bpost Online dari Kompas.

Dalam sesi latihan di Kompleks Lapangan VFF, Hanoi, Vietnam, pada Sabtu (23/3/2019) pagi, Indra Sjafri memberikan formasi untuk bisa menggempur pertahanan timnas U-23 Vietnam.

"Latihan pagi hari ini memang khusus untuk antisipasi Vietnam. Setelah itu nanti malam kami akan menganalisis bersama permainan Vietnam dan berdiskusi dengan tim pelatih," katanya.