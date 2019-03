Konser Perpisahan, Cara Boyzone Ucapkan Selamat Tinggal kepada Fans Indonesia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Boyband fenomenal asal Irlandia, Boyzone akan menggelar konser album perpisahan "Thank You & Goodnight" untuk kali terakhir di Indonesia, pada Minggu (24/3/2019) malam ini.

Boyband beranggotakan Keith Duffy, Mikey Graham, Ronan Keating, dan Shane Lynch ini memilih Tennis Indoor, Senayan, Jakarta Pusat untuk menjadi saksi momen spesial tersebut digelar.

Boyzone menganggap konser ini merupakan testimoni terakhir mereka kepada para penggemar yang akan mereka lakukan dengan sepantasnya.

Indonesia menjadi salah satu negara yang dipilih Boyzone untuk menyampaikan salam perpisahan, sebelum mereka benar-benar membubarkan diri.

Karena hal itu pula, Ronan Keating dan kawan-kawan memutuskan untuk berlabuh sejenak menyapa penggemar di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Ronan dalam wawancara eksklusif dengan Kompas.com di Hotel DoubleTree by Hilton, kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/3/2019) malam.

"Jadi kami ingin kembali ke sini (Indonesia) dalam tur perpisahan kami dan mengucapkan selamat tinggal secara pantas. Kami sangat bersemangat dengan pertunjukan besok malam (malam ini)," ucap Ronan.

Ronan mengatakan bahwa ia dan personel lainnya memiliki hubungan yang spesial dengan para penggemar di Indonesia, sejak mereka pertama kali tiba di sini pada 1995 lalu.

Sejak saat itu, boyband yang terkenal lewat lagu "I Love the Way You Love Me" ini telah mengunjungi beberapa kota di Indonesia, seperti Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta.

"Indonesia selalu menjadi negara yang penting. Boyzone memiliki hubungan yang fantastis dengan orang-orang di Indonesia," ucap Ronan.

"Selalu ada cinta yang banyak untuk Boyzone, generasi 90an di Indonesia sangat spesial," sambungnya.

Bahkan, Ronan mengaku bahwa ia dan rekan-rekannya kembali merasakan suasana hangat tersebut saat tiba di bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (23/3/2019) sore.

"Ini seperti ketika kami tiba di bandara, kami ingat namanya, dengan wajah-wajah yang familiar, dan sambutan yang sangat terbuka. Beberapa memiliki kenangan yang pantas dikenang," ucap dia.

Dalam konser album perpisahan ini juga nantinya Isyana Sarasvati akan tampil sebagai pembuka dan turut berkolaborasi dalam satu atau dua lagu.

