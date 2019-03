Link Live Streaming RCTI - Timnas U-23 Indonesia vs Vietnam Penentu Kualifikasi Piala Asia U-23 2020

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal live streaming RCTI hari ini Minggu (24/3/2019) menyajikan kualifikasi Piala Asia U-23 2020 Grup K antara Timnas U-23 Indonesia vs Vietnam.

Jadwal siaran langsung dan live streaming RCTI kualifikasi Piala Asia U-23 2020 antara Timnas U-23 Indonesia vs Vietnam akan berlangsung mulai pukul 19. 00 WIB.

Siaran langsung dan live streaming Timnas U-23 Indonesia vs Vietnam bisa disaksikan lewat live streaming RCTI via metube.id, aplikasi MNC Now maupun laman resmi RCTI.

Siaran langsung Timnas U-23 Indonesia vs Vietnam bisa disaksikan lewat live streaming RCTI mulai pukul 19.00 WIB.

Laga melawan Vietnam jadi penentu bagi Timnas U-23 Indonesia untuk menentukan nasib lebih atau tidak dari kualifikasi ke putaran final Piala Asia U-23 2020.

Di laga perdana Grup K, Timnas U-23 Indonesia dipaksa menyerah 0-4 dari Thailand.

Empat gol Thailand ke gawang timnas U-23 Indonesia dicetak oleh Shinnaphat Leeaoh (21'), Supachai Jaided (penalti 50' dan 71'), dan Suapachok Sarachat (74').

Dengan kemenangan ini, Thailand berhak menempati peringkat kedua klasemen Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2020.

Sedangkan Indonesia harus puas berada di peringkat ketiga.

Sementara puncak klasemen ditempati oleh Vietnam yang menang 6-0 atas Brunei Darussalam.