Live Streaming Timnas U-23 Indonesia vs Vietnam Kualifikasi Piala Asia di RCTI, Wajib Menang

Live Streaming Timnas U-23 Indonesia vs Vietnam di RCTI Malam Ini, Misi Wajib Menang

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut adalah link live streaming RCTI pertandingan Timnas U-23 Indonesia vs Vietnam laga kedua Grup K kualifikasi Piala Asia U-23 2020.

Siaran live streaming RCTI hari ini Minggu (24/3/2019) menyajikan kualifikasi Piala Asia U-23 2020 Grup K antara Timnas U-23 Indonesia vs Vietnam.

Jadwal siaran langsung dan live streaming RCTI kualifikasi Piala Asia U-23 2020 antara Timnas U-23 Indonesia vs Vietnam akan berlangsung mulai pukul 19.00 WIB.

Siaran langsung dan live streaming Timnas U-23 Indonesia vs Vietnam bisa disaksikan lewat live streaming RCTI via metube.id, aplikasi MNC Now maupun laman resmi RCTI.

Kick off pertandingan Timnas U-23 Indonesia vs Vietnam dijadwalkan dimulai pukul 20.00 WIB.

Laga melawan Vietnam jadi penentu bagi Timnas U-23 Indonesia untuk menentukan nasib lebih atau tidak dari kualifikasi ke putaran final Piala Asia U-23 2020.

Jelang laga melawan tim tuan rumah, timnas U-23 Indonesia sedang berada dalam masalah besar karena mental para pemain yang turun.

Hal itu tak lepas dari hasil buruk yang diraih dari laga perdana Grup K kontra timnas U-23 Thailand, di mana Garuda Muda takluk dengan skor 0-4.

Pelatih Indonesia, Indra Sjafri, menjelaskan kalau saat ini dirinya tengah fokus untuk mengembalikan mental para pemain.

"Mentalitas pemain harus dikembalikan agar siap untuk laga besok (hari ini, red)," ujar Indra Sjafri dilansir Bpost Online dari Kompas.